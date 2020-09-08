День города Брянска: как будем праздновать в 2020 году?

Основные мероприятия в честь 77-летия освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков состоятся с 15 по 19 сентября под общим девизом «Брянская улица – дорога Побед!». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области День города Брянска в 2020 году пройдет в непривычном формате. 17 сентября из-за коронавируса не будет традиционных парада поколений и митинга на центральных площадях.

Многие праздничные мероприятия состоятся в удаленном режиме. Те концерты и акции, которые запланированы в обычной форме, должны пройти при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Основные мероприятия в честь 77-летия освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков состоятся с 15 по 19 сентября под общим девизом «Брянская улица – дорога Побед!».

17 сентября во Дворце культуры БМЗ пройдет заключительный концерт фестиваля казачьей культуры и народного творчества «Мы победили вместе». В фестивале примут участие гости из Воронежа, Тамбова, Тулы, Ярославля и других городов России.

19 и 20 сентября в Брянске и в Навле пройдет Всероссийский фольклорный фестиваль «Деснянский хоровод», который соберет этнографические коллективы со всей страны.

Утром 17 сентября в Брянске и районах области руководители региона и муниципалитетов возложат цветы и венки к памятникам и воинским захоронениям Великой Отечественной войны.

Учреждения культуры проведут тематические концерты и мастер-классы в онлайн-формате. Детские школы искусств примут участие в шестом областном конкурсе детского и юношеского творчества «Листая памяти открытые страницы», который также состоится в удаленном режиме.

В Брянске с 7 по 16 сентября проходит патриотическая акция «Герои улиц». Волонтеры раздают горожанам памятки с информацией о подвиге воина, в честь которого названа та или иная улица в городе.

Брянские театры и филармонии также подготовили тематические спектакли и концерты. Часть из них пройдет в онлайн-формате, но будут и традиционные выступления. Театр драмы имени Алексея Толстого поставил для поклонников спектакль «Василий Теркин». Его можно будет посмотреть на сайте учреждения.

18 сентября брянский драматический театр откроет 95-й сезон комедией Островского «Последняя жертва». По требованиям Роспотребнадзора, в день премьеры зал должен быть заполнен лишь наполовину.

Для самых маленьких жителей Брянска театр юного зрителя на своем официальном сайте покажет премьеру короткометражного фильма «Ода матери». Также в интернете тематическую акцию и спектакль «Бах-Бах-Бах!» представит театр кукол.

Артисты Брянской областной филармонии выступят на ступеньках учреждения с концертной программой «Музыка нашей Победы». А с 15 сентября на сайте организации продемонстрируют концертные программы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

Праздничные акции запланировали и сотрудники областной библиотеки имени Тютчева. 14 сентября здесь откроют выставку «Любимому городу посвящается», 15 сентября – проведут заседание круглого стола.

Брянские музеи также подготовились к торжествам. В честь дня города на сайтах всех учреждений запустят тематические онлайн-проекты.

Не останутся в стороне от празднования освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и районы Брянской области. Здесь состоятся патриотические акции и различные тематические мероприятия.

17 сентября в Жуковском районе откроют после обновления мемориал в деревне Матреновка. В поселке Дубровка откроется сквер Партизанской славы.

В Брянске торжества в честь 77-й годовщины освобождения города завершатся 17 сентября в 21.30 фейерверком на Кургане Бессмертия «Славься, Брянск».

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