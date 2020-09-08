Коронавирус в Брянской области, последние новости на 8 сентября 2020 года

Больше всего новых случаев выявили в Брянске – 15. В Брянском районе за сутки коронавирус диагностировали у 11 человек. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 8 сентября коронавирусом заболели 32 человека. Выздоровели 39 жителей региона, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 555 тестов на опасную инфекцию.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8437 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6904 жителя региона. По официальным данным, скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Брянске – 15. В Брянском районе за сутки коронавирус диагностировали у 11 человек. Всего опасную инфекцию обнаружили в 7 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянскому «Динамо» могут засчитать три технических поражения. Окончательное решение примут во вторник, 8 сентября, на заседании контрольно-дисциплинарной комиссии.

Напомним, в Брянске отменили матч между «Динамо» и «Спартаком-2», который должен был состояться 5 сентября. Но нашу команду отправили на карантин. У нескольких футболистов тест показал наличие коронавируса.

Следующая игра у брянских футболистов должна была пройти 9 сентября с «Нефтехимиком». Ее также отменили. «Динамо-Брянск» засчитали второе техническое поражение подряд. Не состоится и третья игра с командой «Алания» 13 сентября.

Карантин для брянских футболистов продлится 14 дней, если не выявят новых случаев заболевания.

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