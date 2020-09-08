В Брянской области перезахоронили 58 красноармейцев

Фото: пресс-служба Следственного комитета России.

В Брянской области перезахоронили останки 58 воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Церемония прошла во вторник, 8 сентября, в поселке Березовка в Карачесвком районе. На ней присутствовали областные и районные власти, брянские поисковики, следователи Следственного комитета.

Бойцов перезахоронили на мемориале памяти в Березовке. Здесь уже находится братская могила солдат и офицеров.

Останки красноармейцев нашли во время "Вахты памяти" в Карачевском районе.

- Офицеры следственного управления СК России по Брянской области заключили соглашение о сотрудничестве с региональным отделением «Поискового движения России», - говорят в пресс-службе СКР. - В пределах своей компетенции следователи продолжат начатую поисковиками работу в местах захоронений по установлению личностей погибших в годы Великой Отечественной войны воинов Красной Армии на территории Брянской области.

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