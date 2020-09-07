В Брянске завершили работы над портретом летчика Афанасьева на фасаде дома

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске завершили работу над портретом Героя Советского Союза, летчика Бориса Афанасьева. Огромное граффити появилось на торце пятиэтажного дома на улице Никитина. На фоне портрета изобразили карту Брянской области.

- Над граффити работали брянские художники Сергей Прибыльнов и Андрей Ремизов, - говорят в пресс-службе горсовета. - Они использовали специальные кисти и фасадные краски.

Борис Михайлович - уроженец Брянска. Его призвали на фронт в апреле 1943-го. До конца войны он совершил 367 боевых вылетов, участвовал в 23 воздушных боях. Лично сбил 8 самолетов противника и один самолет в составе группы.

Ко Дню города в Брянске может появиться еще несколько портретов героев. На фасадах домов планируют изобразить брянцев, погибших в Чечне, Олега Ермакова и Олега Визнюка.

Еще раньше на фасаде гостиницы "Турист" появился портрет одного из руководителей партизанского движения на Брянщине Михаила Дуки.

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