Коронавирус в Брянской области, последние новости на 5 сентября 2020 года

В Брянске из-за коронавируса закрыли Свенский монастырь. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области на час ночи 5 сентября коронавирусом заболели 32 человека. Выздоровели 22 жителя Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1525 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8337 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6806 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса обнаружили в Брянске. Здесь тесты в 10-ти случаях показали положительный результат. В Брянском и Мглинском районах выявили по четыре случая COVID-19. В целом за минувшие сутки опасную инфекцию диагностировали в 14 городах и районах Брянской области. Также зарегистрирован один случай заболевания у иногороднего пациента.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске из-за коронавируса закрыли Свенский монастырь. Объявление об этом появилось на официальном сайте обители. Карантин в монастыре будет действовать со 2 по 16 сентября. Обитель полностью закрыли для посещений. Богослужения с участием прихожан совершать не будут.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Брянской области разрешили длительные свидания. Это связано с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

Свидания можно получить только при предъявлении родственниками медицинской справки об отсутствии контактов с коронавирусными больными в течение двух недель.

Также нужно предоставить свежий результат теста на COVID-19. Посетителям необходимо носить средства индивидуальной защиты. Причем запас медицинских масок и перчаток должно быть с расчетом на три дня.

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