В Брянске появится первое граффити во всю стену десятиэтажного дома

Фото: vk.com, «КВАРТАЛ АВИАТОРОВ».

В Брянске появится огромное граффити во всю стену десятиэтажного дома. Художник Артем Котов год назад договорился с застройщиком на территории старого аэропорта. Дом возвели, но пока не сдали в эксплуатацию.

Большой рисунок или мурал, как его называют, будет выполнен в технике "каллиграффити". Ее придумал российский художник, которого в сети называют Покрас Лампас. В работе используют стилизованные шрифты, которые складываются в геометрическое изображение. Брянский художник использует три цвета, которые есть на фасаде дома. Они, кстати, совпадают с цветами российского флага.

Фото: vk.com, «КВАРТАЛ АВИАТОРОВ».

Не всем эскиз пришелся по вкусу. Жильцы квартала интересуются, почему не устроили голосование. И предлагают нарисовать на стенах домах картины в стиле реализм.

Художник им ответил в социальных сетях: "Я ловлю себя на мысли, что граффити в городе начало умирать. Я не говорю про солдат, танки и 9 Мая, а про авторские работы! Я лишь хочу реализовать свой проект, чтобы задать вектор, показать что можно быть чуточку смелее и предлагать свое, а не ждать фестиваля с тематикой. Показать, что можно справиться самому и не сомневаться!"

Кстати, застройщик предоставил уличному художнику только площадку. Деньги на материалы он собирает с помощью пожертвований. За свою работу денег не берет. А материалы, по подсчетам, обойдутся в 150 тысяч рублей.

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