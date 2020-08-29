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Четыре брянских предприятия представили продукцию на международном форуме "Армия-2020"

В пятницу форум работал для обычных посетителей
Марина АнтоноваМаринаАнтонова
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Седельный тягач БАЗ-6403.

Седельный тягач БАЗ-6403.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Четыре брянских предприятия представили продукцию на международном форуме "Армия-2020", который проходит в Подмосковье. В пятницу, 28 августа, он работал для обычных посетителей. Они могли познакомиться с новинками вооружений и образцов перспективной военной техники.

Среди представленной техники - краны-манипуляторы военного назначения Клинцовского автокранового завода. Техника подходит для перемещения опасных грузов. Управлять ей можно дистанционно.

Брянский автомобильный завод представил специальные колесные шасси и тягачи высокой проходимости, в том числе гражданского назначения.

В выставке участвовали также Брянский электромеханический завод и Карачевский завод «Электродеталь», сообщают в пресс-службе областного правительства.

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