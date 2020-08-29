В Новозыбкове двор отремонтировали без ведома жильцов

Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

В брянском городе Новозыбков двор отремонтировали без ведома жильцов. Он находится у домов №1, №1А и №3 на площади Октябрьской революции, дома №1 на улице Советской и №2 на улице Карла Маркса. Работы выполнили некачественно. Подрядчик заасфальтировал двор и покрасил некоторые конструкции детской площадки.

- Сама площадка осталась разбитой и неухоженной, - говорят в пресс-службе брянского отделения ОНФ. - Баскетбольное поле со старым асфальтом с пролысинами травы и грунта больше напоминает «убитую» дорогу. На остальной части площадки – трава, песок, корни деревьев, расставленные в произвольном порядке лавочки, разломанные бордюры, конструкции непонятного назначения, сучья, угрожающе нависшие над детскими игровыми элементами.

По словам жителей, плохо уложили и асфальт в проездах. Его укладывали в дождь, поэтому долго он не пролежит. Возле подъездов нет лавочек и ни одной урны для мусора.

Двор ремонтировали по программе "Формирование комфортной городской среды". Она предполагает активное участие жильцов, даже на этапе выбора территории для ремонта. Но у жителей не взяли согласие на работы, не согласовали с ними проект.

Позже выяснилось, что они даже поучаствовали финансово в ремонте своего двора. Деньги выделила управляющая компания.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Они предлагают жильцам попробовать войти еще в одну в программу, инициативного бюджетирования, и снова благоустроить двор.

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