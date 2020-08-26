В Брянске календарь на площади Ленина начал отсчет до Дня города

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске календарь на площади Ленина начал новый отсчет - до Дня города. До праздника остается 22 дня. В этом году в Брянске будут отмечать 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Но масштабные мероприятия, Парад поколений и народные гуляния, отменили.

Перед праздником в Брянске пройдет месячник по благоустройству, сообщают в пресс-службе городской администрации. Из парков и скверов уже вывели больше четырех тонн смета. Каждый день на улицах трудятся около 100 работников дорожного управления. Им помогают машины, которые "подметают" автомобильные и пешеходные дорожки. Каждый день на улицы выезжают поливочные машины, которые обслуживают клумбы и цветники.

В частном секторе подсыпали грунтовые дороги. Об этом попросили местные жители.

Траву скосили вдоль обочин дорог на площади 900 тысяч квадратных метров. В ближайшее время газоны начнут стричь на улице Фокина, на которой недавно посеяли траву.

В Брянске убирают незаконные граффити с фасадов домов и вывозят несанкционированные свалки. Отходы вывезли после сноса гаражей в Фокинском районе и с берега озера ДСК.

Месячник по благоустройству завершится 10 сентября.

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