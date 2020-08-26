Генпрокурор России назначил Брянского транспортного прокурора

Фото: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Коллективу Брянской транспортной прокуратуры представили нового руководителя. Им стал советник юстиции Алексей Тарасов. Брянского транспортного прокурора назначил генеральный прокурор России. Соответствующий приказ подписали 17 августа, сообщают в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Алексей Тарасов родился в 1983 году в городе Балашов Саратовской области. В 2004 году окончил Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. До 2009 года служил в органах внутренних дел.

С 2009-й по 2010 годы работал следователем СУ СК при прокуратуре РФ по Смоленской области. С 2010-го по 2015 год занимал должность помощника Смоленского транспортного прокурора, а также заместителя прокурора Руднянского района Смоленской области.

С 2015 года Алексея Николаевича назначили заместителем Смоленского транспортного прокурора. Через пять лет его перевели на работу в Брянск.

Алексей Тарасов уже приступил к исполнению служебных обязанностей.