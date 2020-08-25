Брянский губернатор предложил выделять участки под частные дома за 1 рубль

В настоящее время на Брянщине реализуют пять крупных строительных проектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брянский губернатор Александр Богомаз предложил выделять участки под частные дома за 1 рубль. В регионе хотят увеличить объемы жилищного строительства. Такую возможность обсудили на совещании в областном правительстве.

В настоящее время на Брянщине реализуют пять крупных строительных проектов. Два из них находятся в Советском районе Брянска: на территории старого аэропорта и на улице Флотской. Три территории застраивают в Брянском районе: в поселках Мичуринский и Путевка.

В регионе задумались о создании программы по выделению участков под строительство индивидуального жилья. Губернатор поручил провести инвентаризацию земель во всех муниципалитетах, опросить жителей на предмет востребованности жилой застройки.

Глава региона подчеркнул, что участки могут предоставлять по символической цене в один рубль. Но только при условии, что на предоставленной земле будут построены жилые дома. Иначе участки изымут обратно в муниципальную собственность.

Ко всем выделяемым по региональной программе территориям обязательно должны быть подведены все необходимые коммунальные сети, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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