Супруги из Брянской области победили в конкурсе «Семья года 2020»

Фото: сайт Минтруда России.

Завершился всероссийский конкурс «Семья года 2020», который в пятый раз проводили министерство труда и социальной защиты РФ и фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В конкурсе приняли участие свыше 3 тысяч семей из разных уголков России. Конкурсный отбор велся в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Семья - хранитель традиций», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Молодая семья». В каждой номинации выбрали несколько победителей.

На этой неделе оргкомитет опубликовал результаты конкурсного отбора. Среди 89 номинантов оказались и жители Брянщины. Супругов Дарью и Сергея Халепо из поселка Климово Брянской области отметили в номинации «Молодая семья».

По результатам состязания организаторы издадут Национальную книгу-летопись. В двух томах расскажут о победителях, а также обо всех участниках конкурса «Семья года 2020», рассказали на сайте Минтруда России.

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