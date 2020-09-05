Брянская женская консультация №5 переехала в другое здание

С 4 сентября женская консультация горполиклиники №5 Брянска функционирует в помещениях бывшего педиатрического отделения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Женская консультация Брянский городской поликлиники №5 перебралась в другое здание. С пятницы, 4 сентября, она функционирует в помещениях бывшего педиатрического отделения. Об этом корреспонденту «Комсомольской правде» в Брянске» рассказали читатели.

Ранее женская консультация Фокинского района Брянска располагаясь в районе Дворца железнодорожников – по адресу: проспект Московский, дом 56.

Теперь же медицинскую помощь местным жительницам оказывают в освободившихся площадях детского отделения пятой горполиклиники. Оно, напомним, до недавнего времени располагалось на первом этаже пятиэтажного жилого дома по проспекту Московскому в районе остановки «Брянск-2». А с марта 2020-го переселилось в новое строение по улице Менжинского.

– Была записана на прием к гинекологу на эту пятницу, – рассказывает 35-летняя горожанка Ольга. – К назначенному времени пришла в женскую консультацию. Но двери оказались закрыты. Там же обнаружила объявление о переезде. Оказывается, старое здание закрылось еще 3 сентября. А в новом временно принимал только дежурный врач. К нему я не попала. В регистратуре порекомендовали записаться на другой день. Причем электронная запись временно недоступна. Как мне объяснили, существуют временные сложности с интернетом.

Добавим, слухи о планируемом переезде ходили давно. Еще в апреле эту информацию подтвердили медики пятой женской консультации города, отметив, что событие предварит капитальный ремонт помещений.

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