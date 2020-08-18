На стрелявшего из ружья на проспекте Московском брянца завели два уголовных дела

Фото: видео депутата облдумы Константина Павлова.

На жителя Брянска, стрелявшего из охотничьего ружья на проспекте Московском, завели два уголовных дело. Первое - по статье "Угроза убийством", второе - по статье "Хулиганство". Об этом "Комсомольской правде" в Брянске" рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Конфликт между жильцами аварийного дома и фирмой, которая собиралась его сносить, разгорелся в пятницу, 14 августа, на проспекте Московском. Один из жителей вышел на улицу с охотничьим ружьем. И выстрелил в сторону экскаватора. Своим поступком он приостановил снос аварийного дома. Но попал сразу под две статьи.

Осколок от экскаватора отлетел в охранника. Он получил легкую травму.

Последние жильцы дома №33 на проспекте Московском съезжать не хотят, несмотря на то, что в квартире уже год нет электричества, газа, тепла и воды. Кроме хозяйки жилья, женщины-инвалида, в ней прописаны несколько ее родственников. Переселенцам из аварийного жилья выделили квартиру на улице Романа Брянского. Но одной им показалось мало. Они хотят добиться жилья каждому прописанному жителю.

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