Снятие ограничений в Брянской области: что откроют в августе

С 15 августа распахнут свои двери кинотеатры, дома культуры, читальные залы библиотек, театры. Фото: Марина АНТОНОВА

Брянская область возвращается к привычной жизни после длительного периода самоизоляции и ограничений. «Комсомольская правда-Брянск» подготовила подборку того, что изменилось в августе.

В регионе приступили к поэтапному снятию последних коронавирусных ограничений. Об этом 13 августа сообщил региональный оперативный штаб.

Уже с субботы, 15 августа, жители и гости области смогут посещать не только летние веранды, но и залы ресторанов, кафе, столовых и других предприятий общественного питания. Все сотрудники общепита должны пройти тестирование на коронавирус. Также с 15 августа распахнут свои двери кинотеатры, дома культуры, читальные залы библиотек, театры. Загруженность всех общественных помещений не должна превышать 50 процентов.

Сохраняется обязательным ношение масок в общественном транспорте, торговых точках и местах массового скопления людей. За нарушение масочного режима могут выписать штраф.

С 24 августа откроются детские сады. Этого момента родители малышей ждали очень долго. До сих пор в детсадах работают только дежурные группы, в которые можно попасть лишь при предъявлении справки с информацией о рабочем графике.

Новый учебный год планируют начать традиционно – с торжественной линейки 1 сентября. В области откроют 473 образовательных учреждения. В школы придут около 129 тысяч детей, 13 тысяч из них – первоклассники.

В учреждениях образования продолжат соблюдать все противоэпидемиологические меры. На входе у учеников измерят температуру. В школы приобретут дезинфицирующие средства, маски, перчатки и приборы для обеззараживания воздуха. В то же время дети смогут носить медицинские маски по своему желанию, рассказала директор департамента образования и науки Брянской области Елена Егорова.

С 10 августа жители Брянска могут свободно посещать кладбища. Данный запрет ввели 10 апреля незадолго до Пасхи и Радуницы, чтобы уменьшить вероятность заражения большого числа людей. Теперь на места захоронений можно приезжать, в том числе, и на автомобилях.

В это же время в Брянске продолжают привлекать к ответственности выявленных ранее нарушителей режима повышенной готовности. Только за один день 13 августа в Советском районном суде рассмотрели 77 дел по введенной в апреле этого года в кодекс административных правонарушений «коронавирусной» статье.

За нарушение режима повышенной готовности гражданам выписывают предупреждения либо административные штрафы от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц значительно выше: от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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