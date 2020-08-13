Жителей Брянской области позвали на юбилей Локотского конезавода

Фото: группа «Локотской конный завод» в vk.com.

Жителей Брянской области позвали на 125-летие Локотского завода. Конноспортивный праздник пройдет 6 сентября на ипподроме поселка Локоть Брасовского района.

Торжественное открытие запланировано на 13.00. В 10.00 начнутся конные соревнования по конкуру. Об этом сообщили в социальной сети.

В праздничный день также пройдет розыгрыш кубка губернатора Брянской области по конному спорту и 5-й международный чемпионат заводских наездников на кубок Локотского конного завода.

В программе – бега, конкур, выступление русской тройки, джигитовка и многое другое.

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