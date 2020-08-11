В Брянске заменили треть коллектора на Набережной

Фото: «БрянскToday».

В Брянске заменили треть канализационного коллектора на Набережной. Реконструкция началась в этом году. Протяженность коллектора - полтора километра. Общая стоимость работ - 48,3 миллиона рублей.

Капитальный ремонт продолжится в следующем году.

- Предстоит произвести замену шести участков канализации - так называемых дюкеров, которые проходят через реки Десна и Снежеть, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - А также семи участков, проходящих под железными дорогами.

Коллектор строили в 60-80-е годы прошлого века. Трубы давно обветшали. Поэтому объект включили в региональную адресную инвестиционную программу.

Кстати, обнаружили, что коллектор нужно реконструировать, сразу после ремонта Набережной. Работы обещали произвести максимально аккуратно - сделать прокол под Славянской площадью, чтобы не нарушить благоустройство.

За два года в Брянске поменяли больше 13 километров канализационных труб: это пять коллекторов большого диаметра. В таких объемах система канализации в городе не обновлялась больше 25 лет.

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