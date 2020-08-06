Закроют ли школы и детские сады в Брянской области в 20-х числах сентября

Школы еще не открыли, а их, по слухам, уже собрались закрывать. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На днях в Брянской области заговорили о возвращении к полной самоизоляции в 20-х числах сентября этого года. Тему активно обсуждают в родительских чатах детских садов и школ. А источником слухов стала некая «бумага», которую разослали в образовательные учреждения, предприятия и организации. Те, кто ее якобы видел, называют даже конкретные даты начала предстоящего «карантина»: 21 или 23 сентября.

Обоснованы ли эти утверждения, и действительно ли в регионе собираются ужесточить режим повышенной готовности? За разъяснениями «Комсомолка» обратилась в департамент здравоохранения Брянской области и специалистам Роспотребнадзора.

В департаменте сообщили, что им о депеше ничего неизвестно. А вернуть ограничительные COVID-меры могут лишь на основании предписания Роспотребнадзора.

Оказалось, ничего не знают о грядущем «карантине» и санитарные врачи.

– Оснований для паники у нас нет, – заявил начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Брянской области Григорий Цыганков. – На сегодняшний день в регионе наблюдаем тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом. Она неумолима и постоянна. Последнюю неделю суточный прирост составлял в среднем 30 человек в сутки. А накануне показатель снизился до 24-х.

Сейчас в Брянской области проводят летнее оздоровление детей – частично работают санатории, школьные лагеря. В большем количестве функционируют детские сады. Пусть и в особом режиме.

– Заявления о возвращении карантина в сентябре считаю глупостью, – подытожил Григорий Валентинович. – Скажу больше, мы рассматриваем возможность перехода к третьему этапу снятия ограничительных мер. Это, в частности, отразится на работе предприятий общепита и детских садов.

Начальник отдела эпиднадзора добавил, что слухи могли возникнуть из-за «кривого понимания ситуации». Дело в том, что руководителей организаций и учреждений сориентировали на подготовку к сезонному осеннему сезону ОРВИ и гриппа:

– Уже сейчас важно позаботиться о средствах индивидуальной защиты персонала. Следует подготовить учреждения, закупить бактерицидные рециркуляторы, средства контроля температуры тела. А если уж и закрываться, то исключительно для перепроверки и дополнительной дезинфекции.

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