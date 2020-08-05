В Белых Берегах капитально ремонтируют дорогу и школу искусств

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Белые Берега - уютный поселок в черте Брянска. Недавно он отметил свое 150-летие. После этого началось масштабное преображение поселка. Начали с центральной площади перед Домом культуры. Ее отремонтировали в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь появилась большая детская площадка, удобные лавочки и яркое освещение. В этом году работы продолжились.

Встречаем гостей

На этот раз к благоустройству поселка подошли комплексно. Ремонтируют улицу, ведущую в Белые Берега из Брянска – Белобережскую. Она первая встречает жителей и гостей населенного пункта.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Профдорстрой». Стоимость контракта – больше 30 миллионов рублей. Дорожники капитально отремонтируют проезжую часть протяженностью 1,3 километра. На улице проложат тротуар, которого здесь никогда не было.

- В соответствии с контрактом, капремонт Белобережской должны завершить в середине ноября, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Но подрядчик уверен, что выполнит работы раньше.

Помним Героев

В этом году продолжилось благоустройство центральной площади Белых Берегов. Жители поселка предложили создать на ней Алею Славы и Памяти.

На Аллее будут размещены фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, когда-либо проживавших в поселке. Из всех источников, сохранившихся в музеях Белых Берегов, активисты составили список. Исправить ошибки и неточности попросили местных жителей. Каждый мог добавить имя своего родственника – участника войны.

Исправленную информацию направили дизайнерам. Они займутся дальнейшим оформлением Аллеи Славы и Памяти.

Рядом с Домом культуры установят крытую сцену. О ней давно мечтают местные артисты. На площади проводят все праздничные мероприятия в поселке.

Учим молодое поколение

Важным событием для жителей Белых Берегов стал капитальный ремонт детской школы искусств №6. В ней занимаются около 400 юных жителей поселка. Сюда приезжают на занятия ребята из поселка Малое Полпино.

- Такого масштабного ремонта школа еще не видела, - рассказала директор учреждения Виктория Ермолова. – Он был необходим. В критичном состоянии находилась кровля здания. Текущий ремонт уже не спасал от протеканий.

На капитальный ремонт здания школы искусств в этом году из бюджета выделили больше 12 миллионов рублей. В здании перекроют крышу, отремонтируют и утеплят фасад, установят пластиковые окна, введут в эксплуатацию дополнительные классные комнаты, приведут в порядок изостудию и хореографический зал.

Виктория Ермолова попросила чиновников рассмотреть возможность обустройства водоотводной системы на территории учреждения. Школа находится в низине. Участившиеся в последнее время ливни регулярно затапливают двор. Ребята из-за луж не могут подойти ко входу. Вода подтапливает и само здание.

Александр Макаров дал поручение подготовить проектно-сметную документацию по обустройству водоотводной системы.

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