Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 августа 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 32 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7522 человек.
За минувшие сутки диагноз сняли у 38 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (15), Жуковском и Комаричском районах - по трое заболевших. Новые случаи коронавируса выявили также в Брянском, Клетнянском, Брасовском, Севском, Рогнединском районах и в Клинцах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3187 (+15)
— Брянский район – 564 (+2)
— Дятьковский район – 416
— Карачевский район – 301
— Унечский район – 272
— Сельцо – 242
— Погарский район – 186
— Новозыбков – 185
— Жуковский район – 168 (+3)
— Стародубский район – 154
— Фокино – 155
— Клинцы – 145 (+2)
— Климовский район – 141
— Трубчевский район – 142
— Почепский район – 133
— Мглинский район – 122
— Выгоничский район – 122
— Клетнянский район – 98 (+2)
— Навлинский район – 93
— Дубровский район – 93 (+2)
— Брасовский район – 89 (+1)
— Суражский район – 73
— Комаричский район – 70 (+3)
— Суземский район – 65
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 46
— Жирятинский район – 42
— Севский район – 37 (+1)
— Рогнединский район – 23 (+1)
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 16.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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