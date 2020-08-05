Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 августа 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 32 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7522 человек.

За минувшие сутки диагноз сняли у 38 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (15), Жуковском и Комаричском районах - по трое заболевших. Новые случаи коронавируса выявили также в Брянском, Клетнянском, Брасовском, Севском, Рогнединском районах и в Клинцах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3187 (+15)

— Брянский район – 564 (+2)

— Дятьковский район – 416

— Карачевский район – 301

— Унечский район – 272

— Сельцо – 242

— Погарский район – 186

— Новозыбков – 185

— Жуковский район – 168 (+3)

— Стародубский район – 154

— Фокино – 155

— Клинцы – 145 (+2)

— Климовский район – 141

— Трубчевский район – 142

— Почепский район – 133

— Мглинский район – 122

— Выгоничский район – 122

— Клетнянский район – 98 (+2)

— Навлинский район – 93

— Дубровский район – 93 (+2)

— Брасовский район – 89 (+1)

— Суражский район – 73

— Комаричский район – 70 (+3)

— Суземский район – 65

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 46

— Жирятинский район – 42

— Севский район – 37 (+1)

— Рогнединский район – 23 (+1)

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 16.

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