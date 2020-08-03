2020-08-03T11:22:10+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 августа 2020 года

Названы районы в Брянской области с новыми случаями коронавируса, карта распространения на 3 августа 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске.Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 30 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7460 человек.

За минувшие сутки диагноз сняли у 47 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (24). В Брянском районе два теста показали положительный результат. По одному новому случаю обнаружили в городе Фокино, в Трубчевском, Почепском и Комаричском районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3152 (+24)

— Брянский район – 562 (+2)

— Дятьковский район – 415

— Карачевский район – 301

— Унечский район – 272

— Сельцо – 241

— Погарский район – 186

Новозыбков – 185

— Жуковский район – 165

— Стародубский район – 154

— Фокино – 152 (+1)

Клинцы – 143

— Климовский район – 140

— Трубчевский район – 142 (+1)

— Почепский район – 132 (+1)

— Мглинский район – 121

— Выгоничский район – 122

— Клетнянский район – 96

— Навлинский район – 93

— Дубровский район – 91

— Брасовский район – 87

— Суражский район – 73

— Комаричский район – 70 (+1)

— Суземский район – 65

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 45

— Жирятинский район – 42

— Севский район – 36

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 16.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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