Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 августа 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 30 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7460 человек.

За минувшие сутки диагноз сняли у 47 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (24). В Брянском районе два теста показали положительный результат. По одному новому случаю обнаружили в городе Фокино, в Трубчевском, Почепском и Комаричском районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3152 (+24)

— Брянский район – 562 (+2)

— Дятьковский район – 415

— Карачевский район – 301

— Унечский район – 272

— Сельцо – 241

— Погарский район – 186

— Новозыбков – 185

— Жуковский район – 165

— Стародубский район – 154

— Фокино – 152 (+1)

— Клинцы – 143

— Климовский район – 140

— Трубчевский район – 142 (+1)

— Почепский район – 132 (+1)

— Мглинский район – 121

— Выгоничский район – 122

— Клетнянский район – 96

— Навлинский район – 93

— Дубровский район – 91

— Брасовский район – 87

— Суражский район – 73

— Комаричский район – 70 (+1)

— Суземский район – 65

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 45

— Жирятинский район – 42

— Севский район – 36

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 16.

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