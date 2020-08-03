Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 августа 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 30 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7460 человек.
За минувшие сутки диагноз сняли у 47 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (24). В Брянском районе два теста показали положительный результат. По одному новому случаю обнаружили в городе Фокино, в Трубчевском, Почепском и Комаричском районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3152 (+24)
— Брянский район – 562 (+2)
— Дятьковский район – 415
— Карачевский район – 301
— Унечский район – 272
— Сельцо – 241
— Погарский район – 186
— Новозыбков – 185
— Жуковский район – 165
— Стародубский район – 154
— Фокино – 152 (+1)
— Клинцы – 143
— Климовский район – 140
— Трубчевский район – 142 (+1)
— Почепский район – 132 (+1)
— Мглинский район – 121
— Выгоничский район – 122
— Клетнянский район – 96
— Навлинский район – 93
— Дубровский район – 91
— Брасовский район – 87
— Суражский район – 73
— Комаричский район – 70 (+1)
— Суземский район – 65
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 45
— Жирятинский район – 42
— Севский район – 36
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 16.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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