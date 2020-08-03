Коронавирус в Брянской области, последние новости на 3 августа 2020 года

По состоянию на час ночи 3 августа в Брянской области коронавирусом заболели 30 человек, выздоровели 75 жителей региона, новых смертей не зафиксировали.

Всего с начала эпидемии коронавирус выявили у 7430 человек. С болезнью справились 6075 пациентов. Инфекция унесла жизни 35 жителей региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

По числу заразившихся по-прежнему лидирует областной центр. За сутки в Брянске обнаружили 11 новых случаев коронавируса. В целом с начала эпидемии в городе зафиксировали 3128 эпизодов COVID-19.

Коэффициент коронавируса в регионе немного уменьшился. На сегодняшний день эта цифра равна 1,13. Днем ранее было 1,19.

В области работают музеи и выставочные залы. Снятие коронавирусных ограничений позволило провести торжественный митинг, посвященный 90-летию Воздушно-десантных войск. 2 августа участники акции возложили цветы к монументу «Круговая оборона». Память павших десантников почтили минутой молчания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».