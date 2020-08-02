Коронавирус в Брянской области, последние новости на 2 августа 2020 года

По состоянию на час ночи 2 августа в Брянской области коронавирусом заболели 30 человек, выздоровели 80 жителей региона, новых смертей не зафиксировали. Всего с начала эпидемии коронавирус выявили у 7400 человек. С болезнью справились 5999 пациентов. Инфекция унесла жизни 35 жителей региона.

Больше всего заболевших в областном центре. В целом в Брянске коронавирус выявили у 3117 человек. За сутки диагноз подтвердили у 17 пациентов.

Второй по числу суточного прироста заболевших – Выгоничский район. Здесь зафиксировано семь новых эпизодов. В целом в этом районе выявлен 121 случай заражения коронавирусом.

Также по три заболевших выявили за минувшие сутки в Брянском и Дятьковском районах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. 1 августа он равен 1,19. Днем ранее этот показатель составлял 1,20. В регионе зафиксировали один из самых низких темпов прироста заболевших коронавирусом по России.

На 1 августа он составил 0,4 процента. Такую статистику обнародовал федеральный оперативный штаб. Такой же показатель выявлен в Калужской, Ивановской, Смоленской, Рязанской, Курской, Владимирской областях и Республике Марий Эл.

Благодаря постепенному снятию коронавирусных ограничений брянские зрители смогли посетить футбольный матч «Динамо Брянск» - «Оренбург». На игру пустили только тысячу зрителей, все билеты продали еще накануне до открытия касс.

Брянские футболисты проиграли на родном поле гостям со счетом 0:1. Единственный гол на 59-й минуте матча забил оренбургский нападающий Джоэль Фамейе.

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