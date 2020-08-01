Коронавирус в Брянской области, последние новости на 1 августа 2020 года

В Брянской области коронавирус подтвердился у 30 человек за сутки. Это данные на час ночи 1 августа. За сутки выполнили 1172 теста на инфекцию. За то же время выздоровели 56 пациентов. За все время эпидемии 35 брянцев умерли от коронавируса.

В Брянске зрителям разрешили прийти на футбольный матч. Это первая игра брянского "Динамо" в ФНЛ. На своем поле 1 августа они сразятся с командой "Оренбург". Но не все болельщики смогли достать билеты. На игру пустят только 1000 зрителей. Из-за маленького количества билетов перед кассами стадиона разразился скандал. Все билеты продали еще до открытия касс. А очередь за ними пришли занимать в семь часов утра.

В ближайшее время в Брянскую область поступит пять компьютерных томографов и три аппарата МРТ. Благодаря оборудованию удавалось оперативно диагностировать коронавирусную инфекцию и вовремя оказывать необходимую помощь. До этого в регионе работали 16 аппаратов для КТ и 9 - для МРТ.

Смертность от коронавируса в Брянской области - одна из самых низких в стране. Мы находимся на 57-м месте из 85 регионов.

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