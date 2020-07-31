2020-07-31T23:56:28+03:00
Происшествия

Депутата Брянской облдумы осудили за взятку сотруднику Россельхознадзора

Вместе с ним под статью попали учредитель и технолог мясокомбината
Марина АНТОНОВА
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Учредителя и замдиректора судили за дачу взятки, технолога - за посредничество.Учредителя и замдиректора судили за дачу взятки, технолога - за посредничество.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Депутата Брянской областной Думы седьмого созыва Михаила Аминтазаева осудили за дачу взятки сотруднику Россельхознадзора. Вместе с ним под статью попали учредитель и технолог "Деснянского пищекомбината".

Приговор всем троим вынесли в пятницу, 31 июля, в Трубчевском районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В прошлом году на предприятии прошла проверка Россельхознадзора. В суде установили, что с 23 мая по 15 июня обвиняемые договорились дать взятку сотруднику контролирующего органа, чтобы уменьшить штрафы для мясоперерабатывающего предприятия.

Замдиректора и учредитель поручили передать деньги технологу. Утром 15 июня тот взял 30 тысяч рублей из кассы и передал сотруднику Россельхознадзора.

- Депутату и учредителю пищекомбината назначили штрафы по полтора миллиона рублей каждому, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Технологу придется выплатить штраф 200 тысяч рублей.

Приговор виновным пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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