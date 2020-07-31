2020-07-31T14:52:54+03:00
Общество

Где сделать КТ в Брянске: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в регионе

Рассказываем, где сделать КТ в Брянске во время пандемии коронавируса
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, официальная страница Александра Богомаза.Фото: vk.com, официальная страница Александра Богомаза.
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В пандемию коронавирусной инфекции особенно актуальным стал вопрос проверки легких. Кто-то подозревает новое заболевание у себя, другие – хотят убедиться, что здоровы. В Брянске услугу обзорного КТ (компьютерной томографии) грудной клетки предоставляют сразу восемь медицинских учреждений.

КТ - это метод послойного изучения органов. Он основан на получении снимка легочной ткани и структур в виде срезов через определенное расстояние. Для этого человека просвечивают рентгеновскими лучами.

Специальной подготовки для КТ не требуется. Исключение – исследование с применением контрастирования. В этом случае пациенту следует отказаться от пищи на 6-8 часов до диагностики.

Во время сеанса пациента укладывают на прикрепленный к аппарату подвижный стол. Руки он должен приподнять над головой. По времени процедура занимает не больше 30 минут. Она совершенно безболезненна.

Рассказываем, где в Брянске можно пройти компьютерную томографию легких, и сколько она стоит.

- Центр МРТ «Спектр-Диагностика»

Стоимость обзорного КТ грудной клетки – от 2 500 рублей. 16 срезов (для пациентов весом до 120 килограммов).

Адрес: Брянск, ул. Красноармейская, д. 91.

- Брянска городская больница №4

Стоимость КТ – от 2 500 рублей.

Адрес: Брянск, ул. Бежицкая, д. 30.

- Брянская городская больница №1

Стоимость КТ – от 2 420 рублей.

Адрес: Брянск, ул. Камозина, д. 11

- Брянская областная больница №1

Стоимость КТ – от 2 300 рублей.

Адрес: Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 86.

- Брянский областной онкологический диспансер

Стоимость КТ – от 2 098 рублей.

Адрес: Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 96.

- Центр томографии доктора Алдатова

Стоимость КТ – от 2 000 рублей.

Адрес: Брянск, пр-т Московский, д. 95/4.

- Брянский клинико-диагностический центр

Стоимость КТ – от 2 390 рублей.

Адрес: Брянск, ул. Бежицкая, д. 2.

- Брянская городская больница № 2

Стоимость КТ – от 2 000 рублей.

Адрес: Брянск, ул. Чернышевского, д. 52А.

Обращаем внимание, что некоторые из перечисленных медицинских организаций проводят исследование легких исключительно по направлению. А для записи результатов томографии на диск доплатить придется в среднем 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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