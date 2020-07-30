Коронавирус в Брянской области, последние новости на 30 июля 2020 года

На час ночи 30 июля в Брянской области выявили 33 новых случаев заболевания коронавирусом. Такое же количество жителей региона признали здоровыми. За сутки от COVID-19 никто не умер.

Больше всего новых коронавирусных пациентов выявили в Брянске (16), Жуковском районе (4) и Клинцах (3). Зафиксирован один случай заболевания у иногороднего гражданина.

В целом с начала эпидемии в области коронавирусом заболели 7305 человек, выздоровели 5823 пациента. Количество смертей остается прежнем – 35.

В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. По состоянию на 29 июля он равен 1,08. Это немного меньше, чем было накануне: 28 июля он составил 1,13.

По словам специалистов, ежедневный расчет коэффициента распространения коронавируса не дает полной картины динамики заболевания. Для принятия решения о снятии ограничений рассматривают число заболевших за неделю. Так, полмесяца назад еженедельно заболевало 229 человек, за минувшую неделю – 181.

Фото: Статистика Яндекса.

В Брянске наградили начальника госпиталя ветеранов войн, который оказывает помощь при коронавирусной инфекции. Юлия Мартынович получила благодарственное письмо от главы региона. Юлия Борисовна возглавила госпиталь 9 апреля 2020 года после того, как лечебное учреждение перепрофилировали для коронавирусных больных.

В брянских исправительных учреждениях возобновили краткосрочные свидания и прием передач. При этом необходимо соблюдать все санитарно-противоэпидемические меры.

Общение проходит только через стеклянные перегородки. Все участники встречи должны быть в перчатках и медицинских масках, также необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра.

Перед свиданием у граждан проверят температуру тела. Тех, у кого обнаружат признаки респираторных заболеваний, в учреждения не пустят. Длительные свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными пока приостановлены.

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