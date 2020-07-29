Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 июля 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7305 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 33 брянцев. Такое же количество человек смогли победить болезнь. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.
Больше всего новых коронавирусных пациентов выявили в Брянске (16), Жуковском районе (4) и Клинцах (3). Зафиксирован один случай заболевания у иногороднего гражданина.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3070 (+16)
— Брянский район – 544 (+2)
— Дятьковский район – 410 (+1)
— Карачевский район – 301 (+1)
— Унечский район – 271
— Сельцо – 240 (+1)
— Погарский район – 181
— Новозыбков – 183 (+2)
— Жуковский район – 164 (+4)
— Стародубский район – 154
— Фокино – 149
— Климовский район – 140
— Клинцы – 142 (+3)
— Трубчевский район – 135 (+1)
— Почепский район – 125
— Мглинский район – 121
— Выгоничский район – 111
— Клетнянский район – 95
— Навлинский район – 92
— Дубровский район – 90
— Брасовский район – 87
— Суражский район – 73
— Комаричский район – 68 (+1)
— Суземский район – 64
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 44
— Жирятинский район – 39
— Севский район – 35
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 16 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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