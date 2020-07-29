Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 июля 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7305 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 33 брянцев. Такое же количество человек смогли победить болезнь. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.

Больше всего новых коронавирусных пациентов выявили в Брянске (16), Жуковском районе (4) и Клинцах (3). Зафиксирован один случай заболевания у иногороднего гражданина.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3070 (+16)

— Брянский район – 544 (+2)

— Дятьковский район – 410 (+1)

— Карачевский район – 301 (+1)

— Унечский район – 271

— Сельцо – 240 (+1)

— Погарский район – 181

— Новозыбков – 183 (+2)

— Жуковский район – 164 (+4)

— Стародубский район – 154

— Фокино – 149

— Климовский район – 140

— Клинцы – 142 (+3)

— Трубчевский район – 135 (+1)

— Почепский район – 125

— Мглинский район – 121

— Выгоничский район – 111

— Клетнянский район – 95

— Навлинский район – 92

— Дубровский район – 90

— Брасовский район – 87

— Суражский район – 73

— Комаричский район – 68 (+1)

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 44

— Жирятинский район – 39

— Севский район – 35

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 16 (+1).

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