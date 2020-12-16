В Брянске продлили домашний арест сыну бывшего вице-губернатора Максиму Резунову

Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске на четыре месяца продлили домашний арест сыну бывшего вице-губернатора Максиму Резунову. Такое решение приняли на заседании 15 декабря в Советском районном суде.

Сам обвиняемый в суд не явился. Его адвокат предоставил справку о болезни, сообщает ГТРК "Брянск". Во вторник уголовное дело должны были начать рассматривать по существу.

Напомним, следователи считают, что Максим Резунов устроил смертельную аварию на перекрестке улицы Горького и проспекта Ленина. Она случилась в ночь на 18 сентября. Сын чиновника был пьяным за рулем. Сначала он ушел с места аварии.

Максим Резунов признает свою вину полностью.