В Брянске запустили новый автобусный маршрут №48

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с 8 декабря начал курсировать новый автобусный маршрут №48 "Микрорайон Деснаград - поселок Ходаринка". Он будет проходить через ТРЦ "Аэропарк", новую улицу Советскую, лицей №1, БГУ, Курган Бессмертия, площадь Ленина, площадь Партизан, Брянск-2, железнодорожный колледж и микрорайон Уральский. Интервал движения - до 20 минут. Расписание составлено с 5.45 до 21.25. На маршруте будут работать 13 автобусов.

Одновременно запустили укороченный маршрут №48к. Его конечная в Фокинском районе будет на остановке "Микрорайон Уральский", сообщают в группе "Брянский автобус" в соцсетях. Интервал движения на укороченном маршруте - до 40 минут.

С 8 декабря прекращает работу временный маршрут № 33к "Поселок Ходаринка - Мясокомбинат". Останутся только вечерние подвозочные рейсы от Ходаринки в парк. Автобусы будут ездить с 18:03 до 21:25.

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