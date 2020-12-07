О брянском насильнике из деревни Кожемяки рассказали на Первом канале

Фото: кадр из видео Первого канала.

О брянском маньяке из почепской деревни Кожемяки рассказали на Первом канале. Мать и сестра погибшей 18-летней девушки пришли на программу "Мужское и женское". Она вышла в эфир в понедельник, 7 декабря.

Юная Ирина умерла 22 ноября. В ночь на 20 ноября она оказалась в доме 35-летнего местного жителя, который отмечал день рождения. Мужчину подозревают в том, что он до смерти замучил девушку. В ее теле нашли металлические предметы. Уголовное дело завели по статье "Насильственные действия сексуального характера, повлекшие смерть потерпевшей".

Местные жители сообщают, что мужчина и раньше насиловал женщин, в том числе и сестру Ирины. Односельчане насчитали семь изнасилований.

Мать погибшей Ирины была лишена родительских прав на шестерых из десяти детей. Также лишена родительских прав родная сестра умершей. Ногу ее ребенку сломал ее сожитель. Малыш находится в детском доме.

- Следователи установят всех причастных к преступлению, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - И проверят сообщения о других преступлениях, о которых говорят местные жители.

Подозреваемый сейчас находится в СИЗО.

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