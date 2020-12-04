В Брянске с 8 декабря начнет курсировать автобус №48

По городу будут ездить «короткие» и «длинные» 48-е. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске со вторника, 8 декабря, начнет курсировать новый автобусный маршрут №48. По городу будут ездить «короткие» и «длинные» 48-е.

В частности, №48а свяжет Микрорайон Деснаград — ТРЦ «Аэропарк» — улицу Советскую — Курган Бессмертия — площадь Партизан — Брянск-2 — улицу Дзержинского — микрорайон Уральский — поселок Ходаринка.

«Короткий» рейс будет двигаться следующим образом: Микрорайон Деснаград — ТРЦ «Аэропарк» — улица Советская — Курган Бессмертия — площадь Партизан — Брянск-2 — улица Дзержинского — микрорайон Уральский.

В рейс будут выходить 13 автобусов среднего класса марки МАЗ. Обещают, что интервал движения нового автобуса в часы пик не превысит 20 минут.

Устойчивое расписание составят после изучения пассажиропотока, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. С текущим расписанием можно ознакомиться здесь.

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