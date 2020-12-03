В Брянске в День неизвестного солдата на площади Партизан выставили почетный караул

Фото: РИА "Стрела".

В Брянске на площади Партизан в День неизвестного солдата выставили почетный караул. В нем стоят школьники-юнармейцы. Памятную дату отмечают 3 декабря.

Также в память о подвиге воинов-героев, которые погибли за Родину и чьи имена остались неизвестными, областной драматический театр и Дворец культуры БМЗ вечером подсветят прожекторами красного и коричневого цвета. Цветовая гамма символизирует кровь, которую солдаты пролили за свободу нашей родины.

Впервые День неизвестного солдата в нашей стране отметили в 2014 году. Дату 3 декабря выбрали не случайно. Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в знак 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе, на въезде в город Зеленоград, перенесли и торжественно захоронили у стены Московского Кремля в Александровском саду.

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