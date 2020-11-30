Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянских водителей предупредили об ухудшении погоды. Оперативное предупреждение от синоптиков будет действовать с девяти часов вечера 30 ноября до девяти часов вечера 1 декабря. В это время обещают мокрый снег, морось, местами гололед. На дорогах будет скользко.

Температура ночью будет от ноля до пяти градусов. Днем прогнозируют от минус трех до плюс двух градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

- В результате данных погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе ДТП, - говорят в пресс-службе Управления автомобильных дорог в Брянской области.

Ведомство организовало круглосуточную работу диспетчерской службы. Данные о неблагоприятной погоде передают подрядным организациям. А также связываются с диспетчерскими МЧС, ГИБДД и муниципальных образований.

О внештатных ситуациях на региональных трассах можно сообщить по телефонам: 101, 112 и 8(4832)66-65-67.

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