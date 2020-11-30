Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 ноября 2020 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 142 жителя региона. Выздоровели 224 пациента. Новых смертей от коронавируса не произошло, сообщают в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 17287 человек подтвердили диагноз, вылечились 14609 жителей области, умерли 124 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 824 теста на коронавирус. За все время тестирование провели больше 301 тысячи раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске - 68 заболевших. В Брянском районе инфекцию выявили у 25 человек, в Выгоничском районе – у 13, в Стародубском - у 9. Всего за прошедшие сутки прирост заболеваемости зафиксировали в 17 городах и районах региона. Также в брянской статистике по-прежнему значится 43 иногородних граждан.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 30 ноября 2020 года:

— Брянск – 7275 (+68)

— Брянский район – 2147 (+25)

— Дятьковский район – 749

— Карачевский район – 587 (+2)

— Жуковский район – 425

— Трубчевский район – 392

— Клинцы – 399 (+2)

— Комаричский район – 395 (+3)

— Унечский район – 344 (+1)

— Новозыбков – 344 (+2)

— Стародубский район – 357 (+9)

— Сельцо – 324 (+3)

— Выгоничский район – 342 (+13)

— Фокино – 307

— Навлинский район – 297 (+1)

— Брасовский район – 272 (+2)

— Погарский район – 265 (+1)

— Климовский район – 246

— Почепский район – 226

— Мглинский район – 225

— Суземский район – 196

— Дубровский район – 182

— Клетнянский район – 176

— Клинцовский район – 146 (+1)

— Красногорский район – 112 (+2)

— Суражский район – 109

— Гордеевский район – 96 (+6)

— Жирятинский район – 94

— Севский район – 92 (+1)

— Злынковский район – 86

— Рогнединский район – 37

— Иногородние – 43.

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