Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 ноября 2020 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 142 жителя региона. Выздоровели 224 пациента. Новых смертей от коронавируса не произошло, сообщают в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 17287 человек подтвердили диагноз, вылечились 14609 жителей области, умерли 124 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 824 теста на коронавирус. За все время тестирование провели больше 301 тысячи раз.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске - 68 заболевших. В Брянском районе инфекцию выявили у 25 человек, в Выгоничском районе – у 13, в Стародубском - у 9. Всего за прошедшие сутки прирост заболеваемости зафиксировали в 17 городах и районах региона. Также в брянской статистике по-прежнему значится 43 иногородних граждан.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 30 ноября 2020 года:
— Брянск – 7275 (+68)
— Брянский район – 2147 (+25)
— Дятьковский район – 749
— Карачевский район – 587 (+2)
— Жуковский район – 425
— Трубчевский район – 392
— Клинцы – 399 (+2)
— Комаричский район – 395 (+3)
— Унечский район – 344 (+1)
— Новозыбков – 344 (+2)
— Стародубский район – 357 (+9)
— Сельцо – 324 (+3)
— Выгоничский район – 342 (+13)
— Фокино – 307
— Навлинский район – 297 (+1)
— Брасовский район – 272 (+2)
— Погарский район – 265 (+1)
— Климовский район – 246
— Почепский район – 226
— Мглинский район – 225
— Суземский район – 196
— Дубровский район – 182
— Клетнянский район – 176
— Клинцовский район – 146 (+1)
— Красногорский район – 112 (+2)
— Суражский район – 109
— Гордеевский район – 96 (+6)
— Жирятинский район – 94
— Севский район – 92 (+1)
— Злынковский район – 86
— Рогнединский район – 37
— Иногородние – 43.
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