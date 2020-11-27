Посол отметил перспективу Брянской области для туризма японцев

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки отметил перспективу Брянской области для развития туризма. Посол приехал в регион с рабочей поездкой на два дня - 26 и 27 ноября. За это время он побывал на Партизанской поляне, площади Партизан, Кургане Бессмертия, у памятника Юрия Гагарина на одноименном бульваре в Брянске, в кафедральном соборе, в музее-заповеднике Овстуг.

Цель визита - изучение инвестиционного и экспортного потенциала региона, сотрудничества в сфере туризма.

- Сегодня мы посмотрели много достопримечательностей вашей области, и это произвело на меня большое впечатление, - сказал Тоёхиса Кодзуки. - В последнее время туризм становится очень важным и для России, и для Японии. Я вижу, что это не так далеко от Москвы и возможно развитие как места посещения. И я думаю, что есть большая перспектива как места для туризма японцев.

Посол отметил, что партизанское движение на Брянщине - это очень смелая и очень трудная деятельность. Ему понравился обновленный музей на Партизанской поляне. По его словам, в нашем регионе уважают историю и предшествующие поколения.

В первый день визита посла областные власти и руководители предприятий обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Во второй день Тоёхиса Кодзуки побывал в исторических местах нашего края.

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