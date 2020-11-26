День рождения отмечает главврач брянского ковид-госпиталя Светлана Хондожко

Фото: региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

26 ноября день рождение отмечает главврач Брянской городской больницы №4, которую из-за ковида перепрофилировали в инфекционный госпиталь. Поздравление по случаю праздника распространил региональный оперативный штаб.

4-я горбольница Брянска сменила профиль одной из первых – в конце апреля. Медучреждение стала инфекционным госпиталем по лечению новой коронавирусной инфекции. Одно время на обсервации там находился даже целый симфонический оркестр.

«Высокий профессионализм, индивидуальный подход к каждому пациенту – вот что позволяет работникам больницы ежедневно спасать человеческие жизни. Любая задача по плечу, когда рядом есть руководитель, который поможет, подскажет, поддержит – именно так отзываются о Светлане Хандожко коллеги», – пишет официальный канал «Оперштаб. Коронавирус. Брянская область».

Светлане Васильевне пожелали терпения, выдержки и здоровья. И поблагодарили за нелегкий труд на благо жителей Брянской области.

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