Из Брянска планируют летать в Волгоград и Гененджик

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Из Брянска планируют летать самолеты в Волгоград и Геленджик. Стали известны субсидируемые маршруты на 2021 год. Их число увеличится. На некоторых действующих направлениях изменятся дни и время вылетов.

С 1 апреля планируются авиарейсы в Волгоград. Самолет будет летать два раза в неделю. Рейсы планируют выполнять до 15 августа. На летний сезон с 1 июня по 31 августа запустят самолеты до Геленджика - также два раза в неделю.

В Минеральные Воды из Брянска можно улететь с 1 января по 31 декабря 2021 года два раза в неделю. С такой же периодичностью будут совершать рейсы в Анапу - с 1 июня по 30 сентября. В этот же период откроют авиасообщение с Симферополем, самолет будет летать раз в неделю. В Санкт-Петербург субсидируют три рейса в неделю.

Рейсы в Казань, Краснодар и Сочи остались без изменений, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Кстати, в 2019 году брянский аэропорт перевез 58 тысяч пассажиров. В этом году география полетов расширилась. До этого воздушная гавань находилась в предбанкротном состоянии.

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