В Брянске улицу Ильи Иванова построят к 2023 году

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске дорогу по улице Ильи Иванова планируют построить к 2023 году. Она начинается от улицы Степной. И должна пройти до "Аэропарка". Протяженность магистрали по территории старого аэропорта - около двух километров. На пересечении с улицей Объездной должна появиться кольцевая развязка.

В рамках федерального проекта "Жилье" Брянская области получит на эту дорогу субсидию из федерального бюджета. На 2022 год запланировано выделение 204 миллионов рублей, на 2023 год - 281 миллион рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Сначала сообщали, что дорогу начнут строить уже в следующем году.

По этой же программе построили новую дорогу по улице Советской. Ее сдали на год раньше срока.

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