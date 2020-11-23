Брянское отделение "Справедливой России" возглавляет Алексей Тимошков

Фото: брянское отделение "Справедливой России".

Брянское отделение партии "Справедливой России" возглавляет сын владельца многострадального торгового центра Николай Тимошкова Алексей. Нового председателя выбрали еще 27 июня на конференции регионального отделения партии, сообщается на официальном сайте.

Летом избрали новый совет партии. В него вошли 16 человек.

Бывший руководитель "Справедливой России" в Брянске Сергей Курденко от политических дел не отошел. Он является членом Центрального совета партии. В сентябре этого года Сергей Курденко выдвигал свою кандидатуру от партии на пост губернатора Брянской области.

После губернаторский выборов в Брянской области прошли уже выборы в Стародубе и Жуковке. Для "Справедливой России" они оказались неудачными.

Кстати, брянское отделение "Справедливой России" переехало. Из офиса на улице Фокина - в торговый центр "Тимошковых" в Бежице.

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