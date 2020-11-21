Ушла из жизни мать брянского Героя России Алексея Рассказы

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Ушла из жизни мать Героя России из Брянской области Алексея Рассказы. Галина Николаевна умерла в пятницу, 20 ноября. Ей было 60 лет.

Галина Николаевна родилась в Унечском районе, много лет работала поваром в родном районе. Вырастила и воспитала трех сыновей. Один из них, Алексей Васильевич, погиб на Северном Кавказе. Старший стрелок, командир отделения 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского Краснознаменного парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии, гвардии рядовой Алексей Рассказа пожертвовал своей жизнью, спасая боевого товарища.

На пенсии Галина Николаевна активно участвовала в общественной жизни нашего края, в патриотическом воспитании молодого поколения.

В правительстве Брянской области выражают соболезнования родным и близким Галины Николаевны.

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