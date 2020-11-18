Брянский таможенник сделал памятник Чехову

Любовь к творчеству у талантливого молодого человека от отца. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В поселке Климово Брянской области появился новый памятник писателю Антону Чехову. Его установили на одноименной улице поселка. Создателем бюста стал 31-летний местный житель Максим Казаков.

Максим работает на брянской таможне. А скульптурой занимается в свободное время. Любовь к творчеству у талантливого молодого человека от отца. Когда-то они вместе украшали новый дом необычной резьбой.

Самодеятельный скульптор создал бюст Чехова за собственные средства. На работу над памятником у него ушло два месяца, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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