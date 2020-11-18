За минувшие сутки в Брянске обнаружили 28 новых случаев коронавируса, в Брянском районе – 26. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровели 162 пациента. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 15651 человека подтвердили диагноз, вылечились 11556 жителей области. От ковида скончались 99 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2608 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 272530 раз.

За минувшие сутки в Брянске обнаружили 28 новых случаев коронавируса, в Брянском районе – 26. В Жуковском районе заболели 13 человек, в Унечском – 11. В Брасовском и Навлинском районах выявили по 10 инфицированных. Всего COVID-19 за минувшие сутки на Брянщине обнаружили в 21 муниципалитете.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 ноября 2020 года:

— Брянск – 6602 (+28)

— Брянский район – 1876 (+26)

— Дятьковский район – 729 (+1)

— Карачевский район – 524

— Жуковский район – 401 (+13)

— Трубчевский район – 357 (+2)

— Клинцы – 345 (+7)

— Унечский район – 327 (+11)

— Сельцо – 311

— Новозыбков – 323 (+6)

— Комаричский район – 310 (+5)

— Фокино – 290 (+3)

— Стародубский район – 295

— Выгоничский район – 294

— Погарский район – 253 (+2)

— Брасовский район – 246 (+10)

— Навлинский район – 246 (+10)

— Мглинский район – 220

— Почепский район – 222 (+2)

— Климовский район – 222 (+2)

— Клетнянский район – 171

— Дубровский район – 178 (+1)

— Суземский район – 179 (+1)

— Клинцовский район – 113 (+3)

— Суражский район – 102

— Жирятинский район – 94

— Красногорский район – 97

— Гордеевский район – 86 (+3)

— Севский район – 85 (+1)

— Злынковский район – 78

— Рогнединский район – 34 (+3)

— Иногородние – 41.

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