За минувшие сутки в Брянске обнаружили 28 новых случаев коронавируса, в Брянском районе – 26.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровели 162 пациента. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 15651 человека подтвердили диагноз, вылечились 11556 жителей области. От ковида скончались 99 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2608 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 272530 раз.
За минувшие сутки в Брянске обнаружили 28 новых случаев коронавируса, в Брянском районе – 26. В Жуковском районе заболели 13 человек, в Унечском – 11. В Брасовском и Навлинском районах выявили по 10 инфицированных. Всего COVID-19 за минувшие сутки на Брянщине обнаружили в 21 муниципалитете.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 ноября 2020 года:
— Брянск – 6602 (+28)
— Брянский район – 1876 (+26)
— Дятьковский район – 729 (+1)
— Карачевский район – 524
— Жуковский район – 401 (+13)
— Трубчевский район – 357 (+2)
— Клинцы – 345 (+7)
— Унечский район – 327 (+11)
— Сельцо – 311
— Новозыбков – 323 (+6)
— Комаричский район – 310 (+5)
— Фокино – 290 (+3)
— Стародубский район – 295
— Выгоничский район – 294
— Погарский район – 253 (+2)
— Брасовский район – 246 (+10)
— Навлинский район – 246 (+10)
— Мглинский район – 220
— Почепский район – 222 (+2)
— Климовский район – 222 (+2)
— Клетнянский район – 171
— Дубровский район – 178 (+1)
— Суземский район – 179 (+1)
— Клинцовский район – 113 (+3)
— Суражский район – 102
— Жирятинский район – 94
— Красногорский район – 97
— Гордеевский район – 86 (+3)
— Севский район – 85 (+1)
— Злынковский район – 78
— Рогнединский район – 34 (+3)
— Иногородние – 41.
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