Коронавирус в Брянской области, последние новости на 29 ноября 2020 года

За сутки в Брянской области подтвердили три новые смерти от коронавируса. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 29 ноября 2020 года новые случаи коронавируса выявили в 13 городах и районах. Наибольшие суточные приросты показали Брянск (60), Брянский (27), Комаричский (9), Трубчевский (8) и Клинцовский районы (8). При этом «потерялись» заболевшие – ориентировочно, 14 человек – у Карачевского района. В официальной статистической информации у этого муниципалитета ковид-положительных стало меньше, чем днем ранее: было 573, стало 557. Позже в оперштабе цифру подправили. Но вновь неверно: указали 577, а не 587.

За сутки в регионе подтвердили три новые смерти от коронавируса. Всех жертв инфекции на Брянщине теперь 124.

Так, прирост заболеваемости составил 143 случая. С болезнью справились 204 пациента. В брянских лабораториях выполнили 3163 теста на коронавирус.

Общее число заболевших превысило 17 тысяч.

Фото: vk.com, официальный канал "Коронавирус. Оперштаб Брянской области".

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