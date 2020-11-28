Истощенный брянский мальчик Саша поправился и вернулся в семью

Фото: vk,com, официальная страница Анны Юрьевны Кузнецовой.

Брянский мальчик Саша, который проходил лечение в Москве, а затем восстанавливался в одном из подмосковных хосписов, поправился. В пятницу, 27 ноября, стало известно, что ребенок покинул стены соцучреждения. Его забрал домой отец.

Радостной новостью поделилась в соцсетях уполномоченный при президенте РФ по правах ребенка Анна Кузнецова. Случившееся она называет «чудом». Процитируем:

«Мальчик, которого я недавно навещала в Елизаветинском детском хосписе (на фото) уехал домой с папой! Вот так бывает, у меня слезы на глазах... Благодарность и большая радость переполняют. Благодаря совместной работе многих и волонтеров, и фондов, и специалистов не только удалось сохранить жизнь мальчику, что само по себе бесценно, но и получилось восстановить семью! Вот это я называю помощь! Да, семье было непросто, испытание одно за другим, но специалисты, врачи смогли вдохнуть жизнь и надежду. Теперь Саша дома с мамой, папой и младшей сестренкой».

Напомним, четырехлетнего Сашу обнаружили в Дубровском доме-интернате в марте 2019 года. Он находился в удручающем состоянии. И, в частности, был истощен – весил всего шесть килограммов. Мальчика срочно направили в Москву, поскольку требовалась операция. Постепенно состояние маленького брянца нормализовалась. На это потребовалось полтора года.

Раньше в СМИ ошибочно заявлялось, что от малыша отказались родители. Однако это не соответствует действительности. Еще несколько месяцев назад корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» в департаменте семьи социальной и демографической политики Брянской области уточняли, что у Саши есть мама. Это же подтверждала и детский брянский омбудсмен Инна Мухина. С ее слов, женщина неоднократно навещала сына в Москве и Елизаветинском хосписе.

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