Жителям 13 районов Брянской области направят новые квитанции за электричество

Новые квитанции дополнят подробной информацией о коммунальных услугах, начислениях и оплатах, об исполнителях. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Брянской области в ноябре начнут рассылать новые квитанции за электроэнергию. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Брянскэнергосбыт».

Изменения затронут 13 муниципальных образований, входящих в западное межрайонное отделение. Это Почепский, Погарский, Клинцовский, Климовский, Новозыбковский, Злынковский, Суражский, Красногорский, Трубчевский, Гордеевский, Мглинский, Стародубский и Унечский районы.

Из-за изменения системы расчета платежки за октябрь придут не ранее 15 ноября. Новые квитанции дополнят подробной информацией о коммунальных услугах, начислениях и оплатах, об исполнителях.

По словам сотрудников компании, уже в декабре квитанции станут рассылать в привычное время – в начале месяца. Энергопотребители Брянска и остальных районов области получат квитанции привычного образца в обычные сроки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».