Брянские налогоплательщики заплатили за 9 месяцев 56 миллиардов рублей

Сельское хозяйство заплатило два миллиарда рублей налогов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Брянские налогоплательщики заплатили в бюджет 56 миллиардов рублей. Это данные за девять месяцев с начала года. Эта сумма на 7,6 процента меньше, чем год назад. Это связывают с последствиями эпидемии коронавируса.

В консолидированный бюджет региона поступило 22,9 миллиарда рублей. Эта сумма примерно равна показателям прошлого года, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

Основная доля налоговых доходов приходится на обрабатывающие производства - 33,8%. 15,6% налогов заплатили оптовая и розничная торговли. На долю транспортировки и хранения приходится 6,9% уплаченных налогов.

Поступления от сельскохозяйственной отрасли выросли в 1,7 раза и составили почти два миллиарда рублей.

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