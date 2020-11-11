В Брянской области из-за коронавируса закрылись 226 малых предприятий

Фото: vk.com, Михаил Ерохин.

В Брянской области коронавирус не пережили 226 малых и средних предприятий. Численность сотрудников сократилось на 660 человек. Это чуть больше 0,5 процента.

- Несмотря ни на что, в сложившихся обстоятельствах — это хороший результат, - сказал директор департамент экономического развития Брянской области Михаил Ерохин на заседании комитетов облдумы.

Самой популярной мерой поддержки малого бизнеса во время эпидемии стала субсидия в размере МРОТ на каждого сотрудника или ИП. Ее получили 10 тысяч фирм на сумму 700 миллионов рублей. Для выплаты зарплаты сотрудникам можно было взять кредит на полгода под ноль процентов годовых. Если коллектив сохранить, его можно было списать. В регионе выдали 1,5 тысячи таких кредитов на 2,3 миллиарда рублей. Еще на один миллиард рублей снизили региональные налоги для предприятий.

В Брянской области 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса работают в наиболее пострадавших от коронавируса областях. Восемь тысяч предприятий были закрыты во время самоизоляции.

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