Брянские медики и педагоги стали меньше болеть коронавирусом

Масочный режим, самоизоляция, социальная дистанция и ограничение массовых мероприятий становятся наиболее эффективными инструментами в борьбе с коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области зафиксировали снижение заболевания коронавирусом среди медицинских и педагогических работников. Об этом сообщила главный санитарный врач Людмила Трапезникова на заседании оперативного штаба.

Так, заболеваемость среди медиков снизилась с 12 до 8 процентов. Преподаватели стали меньше болеть с 11 до 8 процентов. Лидируют среди заболевших неработающие граждане, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Чаще всего коронавирус выявляют в возрастной группе от 50 до 64 лет. Следом за ними идут граждане от 30 до 49 лет. Третье место – подростки от 15 до 17 лет. Четвертое место занимают пенсионеры в возрасте старше 65 лет. Среди дошкольников и учащихся начальных классов зафиксирован низкий процент заболевания.

— Такое распространение по возрастам говорит о том, что болеют люди активного возраста, трудоспособные. Режим, который у нас введен по масочному режиму, самоизоляции, социальной дистанции и ограничению массовых мероприятий становится наиболее эффективным инструментом, препятствующим распространению инфекции, — отметила Людмила Трапезникова.

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