Большую часть бюджета Брянской области планируют потратить на социальную сферу

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Большую часть бюджета Брянской области на 2021 год планируют потратить на социальную сферу. Проект документа обсудили на совместном заседании профильных комитетов 10 ноября в областной Думе. На социальную сферу собираются потратить 59 процентов от всех расходов.

Пока депутаты запланировали дефицитный бюджет. Доходы составят 67,4 миллиарда рублей. Из них 30,8 миллиарда рублей - налоговые и неналоговые доходы. Расходы составят 68,4 миллиарда рублей.

- В сложившихся экономических условиях, вызванных коронавирусной инфекцией, нам удалось сформировать финансово устойчивый бюджет, - сказала врио замгубернатора Галина Петушкова. - Надо сказать, что мы предусмотрели не только расходы на социальную сферу, но и на развитие. В полном объеме предусмотрены расходы на заработную плату, на все социальные выплаты. Наш бюджет направлен на достижение национальных целей, социально-экономической стабильности и развитие человеческого капитала, развитие области.

На следующей неделе проект областного бюджета обсудят на публичных слушаниях. После этого документ примут в первом, а после поправок, во втором и третьих чтениях.

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